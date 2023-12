A Cupello il saggio di Natale dell’associazione “Amici della musica”

Sabato 23 dicembre, alle ore 18.45, si terrà, presso la Sala Consiliare del Comune di Cupello, il Saggio di Natale organizzato dall’associazione “Amici della musica”. In questa occasione, i ragazzi che frequentano la scuola di musica eseguiranno brani della tradizione natalizia e tratti dalla letteratura musicale classica e moderna. Si esibiranno le varie sezioni che compongono la scuola di musica, guidate dai rispettivi insegnanti: sassofono (Adele Fabiani), tromba e trombone (Andrea Menna), clarinetto (Cesare Di Martino), percussioni (Davide Tenaglia), flauto (Elisa Zinni), chitarra (Giovanni Galante), pianoforte e musica d’insieme (Simone Piccirilli). L’evento è stato organizzato dal direttivo dell’associazione “Amici della musica”, da poco riconfermato e guidato dal Presidente Angelo Galante:

“Il saggio di Natale sarà l’occasione per presentare, alle famiglie dei ragazzi e ai cittadini che interverranno, il lavoro svolto nella nostra scuola di musica. Cogliamo l’occasione anche per invitare quanti vorranno, soprattutto i bambini e i ragazzi della nostra comunità, a partecipare e iscriversi alla nostra realtà, che ogni anno diventa sempre più luogo di aggregazione musicale e umana. Vi aspettiamo numerosi per scambiarci anche gli auguri di buon Natale, attendendo il Concerto d’inverno della nostra banda in programma per il prossimo 2 gennaio presso la Chiesa parrocchiale.”