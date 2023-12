Torroni solidali in dono ai reparti ospedalieri e alla Caritas dalla Ricoclaun

La Odv Ricoclaun ha voluto donare dei torroni solidali ai vari reparti dell’Ospedale San Pio e alla Direzione Sanitaria. I clown Sampei e clown Gioia sono stati accolti con grande affetto da tutto il personale sanitario che hanno incontrato e tutti oltre a ringraziare del dolce pensiero hanno sottolineato che è arrivata finalmente l’opportunità di ritornare ai servizi di clownterapia in tutti i reparti. Una notizia veramente bellissima!!!

Clown Sampei ha consegnato poi dei torroni anche alla Mensa Caritas di Vasto. Il responsabile, Carlo Pracilio, ha espresso un sentito ringraziamento per aver pensato a chi proprio a Natale deve rivolgersi alla Caritas. Tutti i clown Ricoclaun colgono l’occasione per augurare a tutti i migliori auguri di Buon Natale e Buon Anno Nuovo, ricordando che “Ciò che si conquista con un sorriso, rimane per sempre!” Gandhi