SEDUTA CONSIGLIO COMUNALE IL 29 DICEMBRE 2023

Il Presidente del Consiglio comunale di San Salvo Tiziana Magnacca ha convocato in seduta straordinaria il Consiglio comunale per venerdì 29 dicembre 2023 alle ore 18:00 in prima convocazione ed eventualmente in seconda convocazione sabato 30 dicembre alle ore 18:00.

Nel corso della seduta verranno trattati i seguenti argomenti:

Art. 54 Regolamento del Consiglio e delle Commissioni consiliari: verbale dell’adunanza (sedute consiliari del 26.09.2023 e 23.11.2023) Comunicazione del Presidente – Deliberazione Corte dei Conti Ratifica delibera di Giunta Comunale n. 266 del 30/11/2023 di variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2023/2025 (art. 175, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000). Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. Sentenza 1582/2022 Corte di Appello L’Aquila (Rg. n. 1422/2016): riconoscimento debito fuori bilancio. Sentenza 305/2023 Giudice di Pace (Rg. n. 338/2020): riconoscimento debito fuori bilancio. Bando 19.2.1.3.3 “Interventi degli enti locali per la riqualificazione del territorio” previsto dal Piano di Sviluppo Locale (P.S.L.) 2014-2020 del Gal Costa dei Trabocchi. Approvazione convenzione ex art. 30 Tuel.

La seduta verrà trasmessa in diretta streaming collegandosi al sito www.comunesansalvo.it nella sezione Consiglio comunale in diretta.