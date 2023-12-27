PER CONOSCERE IL RITUALE DEL MAIALE

PER SECOLI IL MAIALE E' STATO IL PRINCIPALE SOSTENTAMENTO ALIMENTARE DELLA SOCIETA' AGROPASTORALE. IL SUO ALLEVAMENTO, IL SUO AMMAZZAMENTO, IL SEZIONAMENTO DELLE CARNI (NIENTE SI DOVEVA BUTTARE), I PIATTI TOPICI ED I SALUMI ANDAVANO MOLTO OLTRE LA GASTRONOMIA: ERANO ANTROPOLOGIA E STORIA LOCALE, SAPORE E SAPERI, CULTURA E COLTURA.
ORA, CHE CON LA GLOBALIZZAZIONE TUTTO QUESTO STA SCOMPARENDO, NOI RIPROPONIAMO L'ANTICO RITUALE. E' IL IV E STAVOLTA LO FAREMO IN UNA AZIENDA AGRICOLA DI FRESAGRANDINARIA, CORREDATO DA SPIEGAZIONI DI ESPERTI E STORICI DELL'ALIMENTAZIONE, CON UNA CENA TOPICA PREPARATA DA NOTI CHEF.
NELL'OCCASIONE LANCEREMO IL PROGETTO “DALLA TAVOLA ALLA TERRA” ED ESTRARREMO IL BIGLIETTO VINCENTE PER PARTECIPARE ALLA CENA DI GALA DEL FESTIVAL DI SANREMO.
PER PRENOTARSI: 366.2358811