Borgustando 2023 Inverno quest'anno si tinge di Rosso

L' Edizione **Borgustando 2023 Inverno* di Fresagrandinaria( Ch) quest'anno si tinge di Rosso con l' evento a tema _Contro la violenza sulla Donne_ grazie alla collaborazione dell' Associazione Insieme e del _Comune di Fresagrandinaria_ che hanno pensato di dedicargli uno piccolo spazio celebrativo. Alle ore 17.00 in Piazza Municipio (gli enti già citati, insieme al Progetto SAI minori e Ordinari di Fresagrandinaria, Progetto Sai Ordinari Progetto 1062 Tavenna accoglie e la Proloco di Fresagrandinaria) ci sarà un evento simbolico sul tema e cui seguirà l'inaugurazione di una istallazione video dedicata, realizzata con le foto scattate a Fresagrandinaria nel 2021 dall' Associazione Abruzzo insolito di Carmine Frigioni.

L' evento Contro la Violenza sulle donne terminerà alle ore 18 circa per lasciare spazio alla usuale manifestazione Borgustando, mentre la proiezione del video resterà a disposizione per essere visionata fino alle ore 22.00 presso la Sala Consiliare. Per chi volesse partecipare all'evento commemorativo con un messaggio, una riflessione personale o una testimonianza, è richiesto indossare un qualcosa di simbolico di colore rosso. Vi aspettiamo numerosi per dire No e per trascorrere una serata all'insegna della riflessione , del buon cibo e dell' allegria.