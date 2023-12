"A Vasto l' Imu è in aumento"

Imu in aumento: ennesima bugia di Menna sul parere dei sindacati di categoria”

In attesa che gli “autovelox arancioni” mietano le prime vittime tra i contribuenti vastesi, Menna e Toma, per rimpinguare le languide casse comunali, confermano le aliquote massime Irpef per tutte le fasce di reddito e aumentano l’imu, dal 5,2 al 7,6 per mille, per gli immobili oggetto di contratti di affitto a canone concordato. Un aumento che va a colpire, ancora una volta, le fasce più deboli nel silenzio assordante di tutte le forze politiche che sostengono questa “sinistra” amministrazione comunale.

E oltre al danno si aggiunge anche la beffa, perché il sindaco giustifica la responsabilità delle sue discutibili scelte avvalorandole da presunti pareri favorevoli mai pervenuti. Non è sfuggita infatti l’ennesima bugia montata ad hoc durante il Consiglio Comunale, dove ha appunto paventato l’esistenza di un parere favorevole all’aumento, nello specifico quello relativo ai sindacati di categoria. Le bugie, però, hanno le gambe corte e grazie al carteggio di cui siamo venuti in possesso possiamo affermare, senza paura di essere smentiti, che i Sindacati sono stati contrari e che Menna fa quello che riesce meglio: manipola scorrettamente la realtà dei fatti, infarcendola di menzogne. Ancora una volta, una storia che si ripete ormai da diversi anni.

Questo 2023 allora si chiude con tanta amarezza. Una fine dell’anno triste per la nostra Città che, tra un disavanzo di quasi 20 milioni di Euro e l’aumento delle tasse, deve anche subire ingiustamente l’oltraggio di un sindaco menzognero e mistificatore. Un sindaco che senza scrupolo di coscienza continua a calpestare gli interessi della sua comunità.