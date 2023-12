Intervento do Cupello Democratica sulla situazione del Partito Democratico a Cupello

Ci giunge notizia, da indiscrezioni di alcune segreterie di partito, circa la nomina di un secondo segretario del circolo PD di Cupello, a margine di una riunione illegittima di parte del direttivo, parzialmente e precedentemente eletto a sostegno della ancora in carica, segretaria Graziella Costantini. Nonostante, la segretaria Graziella Costantini non ha mai formalizzato alcuna dimissione dalla sua funzione, limitandosi semplicemente ad annunciarla, vista la situazione politica estremamente confusa e pregiudizievole per il Partito.

Nonostante la profonda spaccatura emersa da una visione contrapposta sui metodi della scelta del candidato sindaco all’interno del gruppo politico “Officina Cupello”, che ha visto l’allontanamento dei due consiglieri di minoranza Marco Antenucci e Michele D’Alberto, della segretaria del PD Graziella Costantini ed altri rappresentanti del direttivo, tra i quali l’ex. Vicesindaco Giulio Pasquale, nonché di altri simpatizzanti.

Nonostante la copiosa corrispondenza intercorsa tra le due componenti del direttivo PD, dove:

- da una parte si chiedeva, con prepotenza e negligenza, la sfiducia e sanzioni disciplinari nei confronti della segretaria in carica sig.ra Graziella Costantini al fine di appropriarsi del partito e, così come precedentemente già palesato in una riunione fortemente accesa, concretizzare l’appoggio al candidato sindaco Dario Leone, esponente di estrema sinistra, all’interno del gruppo politico “Officina Cupello”;

- dall’altra si chiedeva semplicemente azioni formali da parte degli organi sopra comunali a tutela del circolo PD di Cupello per garantirne la sua continuità, tutela e coerenza con i principi fondanti dello stesso.

Nonostante la nota formale avanzata, dalla segretaria in carica del circolo PD di Cupello, Graziella Costantini, alla segreteria ed alla commissione di garanzia provinciale e regionale, in riferimento alla illegittima convocazione, ai sensi dell’art. 4 dello Statuto Regionale, del direttivo per procedere all’elezione del nuovo Segretario. Non ci resta che apprendere, con la speranza di essere smentiti, dell’ennesima manifestazione di arroganza e prepotenza politica di alcuni facinorosi che, ad ogni costo, vogliono appropriarsi, illegittimamente, di ruoli politici, sacrifici e del buon lavoro di altri. Non ci resta che rimarcare, nuovamente, il nostro disappunto rispetto a metodi antidemocratici finora utilizzati da parte dei sostenitori del gruppo politico “Officina Cupello”.