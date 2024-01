Giovedì 4 gennaio alle 21:00 nella Cattedrale di Vasto “Concerto di Natale … a 50 anni dal primo”

Si può proprio dire che è diventato per il Coro Polifonico Histonium di Vasto un appuntamento fisso il concerto natalizio del penultimo giorno dell’anno nella chiesa Natività Maria Santissima a Cupello. Un evento organizzato dall’Amministrazione comunale, un’occasione per festeggiare il compleanno del parroco don Nicola Florio. Concerto per ascoltare brani dedicati a glorificare la nascita di Gesù attraverso la musica che si fa preghiera anche per chiedere la pace per le guerre nel mondo che causano la morte e la sofferenza per tanti innocenti.

Il maestro del Coro, Luigi Di Tullio, ha proposto un vasto repertorio di autori che vanno da sedicesimo secolo a quelli contemporanei in chiave polifonica con accompagnamento all’organo di Francesco D’Annibale e voci soliste di Valeria De Fanis, Chiara Di Tullio e Benedetta Eleuterio. Saluti finali del parroco e del sindaco Graziana Di Florio.



Il presidente del Coro Clarice Petrella invita al prossimo appuntamento dell’Histonium, a conclusione dei numerosi eventi per il cinquantenario di fondazione, giovedì 4 gennaio alle ore 21:00 nella Cattedrale di San Giuseppe a Vasto con “Concerto di Natale … a 50 anni dal primo” con la direzione di Luigi Di Tullio. All’organo Francesco D’Annibale, alla fisarmonica Damiano Di Tullio, alla zampogna Irene Di Marco e alla ciaramella Christian Di Marco, presenta Pino Cavuoti.