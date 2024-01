Visite guidate al Parco Archeologico di Cuma e al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa

Programma

- Partenza ore 7:30 dal terminal bus di Vasto con possibilità di salire lungo il percorso;

- Visita guidata al Parco Archeologico di Cuma;

- pranzo libero;

- Visita guidata al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa;

- rientro a Vasto alle ore 20:30.

Costi

- Viaggio: euro 40 per i soci, euro 45 per i non iscritti ad Italia Nostra;

- Parco Archeologico- biglietto e visita guidata: euro 5 (gratuito per i minorenni e per i docenti in servizio);

- Museo Ferroviario – biglietto e visita guidata: euro 11 (8 euro per i minorenni e gli ultra 65).

Prenotazioni

vasto@italianostra.org

cell. 3483576711 (anche tramite WhatsApp)

Informazioni sui luoghi



http://www.pafleg.it/it/4388/localit/57/parco-archeologico-di-cuma

https://www.fondazionefs.it/content/fondazionefs/it/esplora-il-museo/visita-pietrarsa.html