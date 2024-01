Comete e Scie d’Abruzzo, la presentazione a San Salvo

San Salvo, comune che si fregia del riconoscimento di 'Città che legge', ospita la presentazione di due volumi della collana "Comete. Scie d'Abruzzo" di Ianieri Edizioni, diretta da Peppe Millanta. L'appuntamento è per giovedì 4 gennaio alle ore 17.30 nella Sala Leone Balduzzi della Casa della Cultura della Porta della Terra. Saranno il sindaco di San Salvo, Emanuela De Nicolis e il consigliere delegato alla Cultura, Maria Travaglini, a introdurre l’incontro.

I due volumi che varranno presentati appartengono alla Collana blu, dedicata alla narrativa di viaggio. Si tratta quella curata dal giornalista Ugo Ojetti dal titolo "Una settimana in Abruzzo", in un reportage di inizio Novecento. A parlarne sarà il professor Gianni Oliva; la prefazione è del caporedattore ed editorialista de “Il Giornale”, Vittorio Macioce, l'introduzione del giornalista abruzzese Simone Gambacorta.

L’altro volume fresco di stampa, il terzo della serie, è dedicato allo storico Ferdinand Gregorovius, "Passeggiate per gli Abruzzi", vissuto a lungo in Italia è noto per le sue dotte escursioni che costituiscono ancora oggi gli scritti più affascinanti e poetici della letteratura di viaggio. La prefazione del volume è di Alessio Romano, mentre la traduzione è della professoressa Barbara Delli Castelli, che parlerà del volume.

Il progetto si avvale del lavoro certosino di un comitato scientifico di docenti dell'Università "G. D'Annunzio" di Chieti – Pescara, Dipartimento di Lingue e Letterature Moderne con il direttore Carlo Martinez, che ha collaborato con lo scrittore Peppe Millanta per la scelta dei testi, traduzioni, introduzioni critiche e storiche. Tra i docenti Barbara Delli Castelli, Emanuela Ettorre, Antonio Gurrieri, Maria Chiara Ferro, Lorella Martinelli, lo stesso Martinez, Ugo Perolino e Michele Sisto.

Ogni volume è arricchito da itinerari tematici per scoprire le bellezze inaspettate dell’Abruzzo che hanno destato l'interesse de I Borghi più belli d'Italia, I Parchi Letterari, Borghi Autentici, e negli ultimi giorni anche del Parco Nazionale della Maiella. Il progetto grafico di copertina e i disegni sono a cura di Luca Di Francescantonio, l'impaginazione grafica è di Federica Di Pasquale, il lavoro di redazione è stato svolto da Cecilia Di Paolo.

L’incontro è moderato dalla giornalista Alessandra Renzetti.