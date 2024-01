SULL'OSPEDALE MENNA RISPONDE A SIGISMONDI

In merito alle dichiarazioni espresse ieri dal Sen. Sigismondi mi corre l'obbligo di fare alcune precisazioni sempre al fine, come da lui stesso giustamente affermato, "di una corretta informazione ai cittadini ed evitare mistificazioni" oltre ad ingiusti attacchi nei miei confronti e nell'operato mio e dell'Ente Comunale.



Il Sen. Sigismondi parla di alcune mie "dichiarazioni postume all’incontro di mercoledì sull’accordo di programma relativo al nuovo ospedale di Vasto". Dichiarazioni nelle quali non ho affermato, come da lui scritto, che "durante la discussione sull’accordo di programma" la Regione Abruzzo ha chiesto al Comune di Vasto di realizzare le opere di urbanizzazione, ma ho solo e semplicemente ricordato il lungo contraddittorio avuto con il Direttore generale della Asl, Thomas Schael e con il Direttore della Regione, prima dell'avvio dei tavoli di confronto, costruttivi e condivisi, che hanno portato alla firma di mercoledì e alla definizione del Comune di Vasto quale stazione appaltante dei lavori per le opere di urbanizzazione.



Contraddittorio che, ricordo, aveva visto inizialmente la Asl e la Regione affermare che le stesse spettavano al Comune di Vasto, o meglio, ai comuni di Vasto e San Salvo.



Sono certo che il Sen. Sigismondi ricorderà le parole espresse dal direttore Schael il 19 aprile scorso quando durante la conferenza stampa di presentazione del nuovo ospedale aveva affermato a chiare lettere proprio quanto appena detto, e cioè che le opere di urbanizzazione spettavano al Comune di Vasto e non solo. Affermazioni ribadite poi nel lungo e duro confronto tenutosi in aula consiliare il 23 maggio scorso alla presenza anche del sindaco di San Salvo, Emanuela De Nicolis e del vicesindaco, Eugenio Spadano. Ricorderà poi anche i duri attacchi del coordinatore di Fratelli d’Italia, Piernicola Carlesi proprio a tal proposito.



È a questo a cui mi riferivo nelle dichiarazioni espresse al termine della conferenza stampa tenutasi mercoledì pomeriggio. Non si travisi dunque la verità e quanto realmente accaduto! Ci sono carte, interviste e dirette che testimoniano quanto appena affermato. Alla luce di ciò, e dopo i necessari chiarimenti in merito alle competenze sulle opere di urbanizzazione e a seguito dei proficui incontri intercorsi in questi mesi e che ha visto tutti, al netto dell’appartenenza politica, lavorare verso un solo ed unico obiettivo che è quello della costruzione del nuovo Ospedale, il Comune di Vasto, quale stazione appaltante, procederà alle opere di urbanizzazione con fondi e risorse che Regione e Asl hanno destinato e non con fondi comunali come inizialmente avrebbe voluto il direttore Schael.



Concludo facendo infine presente al Sen. Sigismondi che come Provincia di Chieti abbiamo già provveduto alle opere di sistemazione del movimento franoso che c’era sulla SP 181 Vasto-San Salvo per 320mila euro di lavori. Se invece il Sen. si riferisce a Via Buonanotte, ricordo che l’arteria, fortemente dissestata ed abbandonata, è di proprietà del Consorzio di Bonifica, ente che dipende dalla Regione Abruzzo e al quale più volte ho scritto sollecitando i necessari e dovuti interventi.