“Carla è un’eccellente amministratrice ed ha contribuito alla crescita del partito dal primo giorno”

Bagno di folla ieri a Casalbordino, in Largo S.S. Salvatore, per l’inaugurazione del comitato elettorale di Carla Zinni, candidata di Fratelli d’Italia al Consiglio regionale d’Abruzzo, nelle elezioni del 10 marzo prossimo. Tantissimi i cittadini, non solo di Casalbordino, ma dell’intero territorio, e molti gli amministratori dei comuni della provincia di Chieti che hanno partecipato a sostegno della corsa all’Emiciclo del Vicesindaco di Casalbordino.

Ad aprire gli interventi, il Sindaco Filippo Marinucci, che ha speso parole di stima nei confronti di Carla Zinni: “È un’amministratrice attenta, presente, capace, e che dedica tutta se stessa all’amministrazione della cosa pubblica, senza mai sottrarsi”. Parole importanti, poi, quelle del Sen. Etelwardo Sigismondi, Coordinatore regionale del partito di Giorgia Meloni: “Carla è cresciuta sotto gli occhi di tutti, passo dopo passo, fino a diventare un’eccellente amministratrice. Ha contributo a costruire questo partito in Abruzzo fin dal primo giorno. Il suo valore è evidente, merita davvero”.

Poi l’intervento della candidata che ha definito il suo comitato elettorale “uno spazio per lavorare sulla regione: per condividere idee e sentimenti, per scambiarci opinioni, per ragionare su quello di cui questo territorio, ed oltre, l’intero territorio della provincia di Chieti ha bisogno per continuare a crescere esprimendo le proprie potenzialità. I temi che saranno da discutere e portare nel consesso più alto della regione sono tanti - ha detto Carla Zinni - e riguardano ognuno di noi. Riguardano le esigenze di vita quotidiana della Comunità, così come la prosecuzione dello sviluppo di un vasto territorio quale quello in cui viviamo. Chi fa l’amministratore di una città, l’assessore, il Consigliere comunale, conosce problemi, bisogni, disagi, speranze di ognuno: ed è per ognuno di loro, di voi, che sento fortemente di volermi impegnare in questa sfida, che il 10 marzo, deve portare il sorriso sulle labbra di questa Comunità”.

Molti i Sindaci della provincia presenti, così come Assessori e Consiglieri comunali.