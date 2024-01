AL VIA LE OPERAZIONI PER LA REALIZZAZIONE DELLA MENSA ALLA SCUOLA S. LUCIA DI VASTO

Sono stati consegnati i lavori già dallo scorso 29 Novembre 2023, un’opera molto attesa che presto sarà una realtà”. Con queste parole il sindaco Francesco Menna e l’assessore Anna Bosco hanno annunciato che sono ultimate le operazioni propedeutiche e di messa in sicurezza del cantiere è già da lunedì l’impresa Edil Tracchia inizierà le operazioni di scavo per la realizzazione della nuova struttura che sorgerà nel plesso della Scuola dell’ Infanzia Santa Lucia .

L’edificio, finanziato con i fondi del Pnrr, - ricade nella "Missione 4 – Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.2: “Piano di estensione del tempo pieno e mense".

“Si tratta - ha dichiarato l’assessore Anna Bosco - di un fabbricato in grado di ospitare 100 alunni per turno. La struttura sarà adiacente alla scuola e permetterà nei periodi invernali un perfetto collegamento. L’investimento è di € 370mila euro a fronte dei 250mila circa inizialmente finanziati. Ringrazio per il prezioso lavoro, svolto in collaborazione, l'Ufficio Lavori Pubblici che è riuscito ad ottenere un ulteriore 30% per l’opera, il progettista Pasquarelli Tiziano, il Rup Francesca di Gregorio, la responsabile sicurezza Ing. Cordisco, la Dirigente Scolastica Cristina Eusebi e tutto il personale docente e collaboratori del plesso. Nei giorni scorsi sono state trasferite due aule presso la scuola primaria Martella.”