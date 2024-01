Chi ha libri usati per bambini e ragazzi può donarli al Comprensivo 1 Spataro Paolucci

“Dona alla Scuola G. Spataro i tuoi libri usati per bambini e ragazzi, da 3 a 10 anni” è il nuovo evento che l’Istituto Comprensivo 1 Spataro Paolucci sta organizzando per potenziare la libreria della scuola dell’Infanzia e della scuola Primaria. Chi vuole fare questa donazione può venire alla scuola Spataro dalle ore 8,30 alle ore 12,30 entro il 30 gennaio 2024 oppure può lasciarli ai Responsabili di Plesso della Scuola Secondaria di I Grado Paolucci.

“Saranno un dono prezioso, pagine che passano di mano in mano, storie che ci sono piaciute e che decidiamo di regalare a qualche altro bambino perché ne possa gioire”, commenta il Dirigente Scolastico, prof.ssa Eufrasia Fonzo. “Il progetto Biblioteca dell'Istituto nasce dalla consapevolezza che il libro abbia una funzione insostituibile nella formazione della persona e nella creazione di una capacità critica, selettiva e costruttiva. In tale ottica il nostro Istituto offre molteplici opportunità ed esperienze significative in una logica verticale, che iniziano nella Scuola dell’Infanzia e continuano nella Scuola Primaria e nella Scuola Secondaria di primo grado. Un grazie di cuore a tutte le famiglie che collaboreranno a questa importante iniziativa”.

Un libro viaggia anche quando va incontro a una seconda vita