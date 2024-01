Il 28 gennaio autobus per il Museum of dreamers

Italoviaggi Miscione

organizza per domenica 28 gennaio un autobus per il Museum of dreamers con partenza alle ore 6.00 dal terminal bus di Vasto ed arrivo a Roma al Museum per le ore 9.30 circa. L'ingresso al Museum è previsto alle ore 10; pranzo al sacco; nel pomeriggio breve giro per Roma e ripartenza ore 16.00 per rientrare a Vasto alle 19.30/20.00.