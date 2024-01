sabato 13 alle 18:00 presentazione del libro “Libertà religiosa e pandemia”

l Coordinamento delle Confraternite Vastesi ha organizzato l’incontro “Fede & Cultura” sabato 13 gennaio alle ore 18:00 nella Pinacoteca di Palazzo d’Avalos a Vasto. Verrà presentato il libro di Michele di Bari, prefetto di Napoli, intitolato “Libertà religiosa e pandemia”. Dopo i saluti del sindaco di Vasto Francesco Menna, dell’assessore alla Cultura Nicola Della Gatta e di Antonio D’Annunzio, coordinatore delle Confraternite Vastesi, sono previsti gli interventi dell’autore e di don Nicola Fioriti, assistente del Coordinamento delle Confraternite Vastesi. Modera il giornalista Pino Cavuoti.

"La Costituzione garantisce ampia sfera di libertà e la possibilità di crescita e sviluppo della persona umana, senza distinzioni di sorta: né di razza, né di religione, né di orientamento politico e tantomeno di opinioni. In questo quadro generale ed entro questa complessa ricerca di equilibrio tra esigenze di tutela dei diritti e dell'esercizio della libertà religiosa” nell’analisi del prefetto di Bari, già capo dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione al Ministero dell'Interno.

Ne risulta un chiaro ed approfondito lavoro che focalizza i molteplici profili, affrontati nel corso dell'emergenza pandemica, per poter adeguatamente contemperare e coniugare l'esercizio della libertà religiosa e le misure adottate per la tutela della salute pubblica. L'impegno profuso in questa sfida ha prodotto la stipula di sette distinti protocolli tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e le diverse confessioni religiose presenti in Italia.