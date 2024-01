ENTUSIASMO ED INTERESSE NEI PRIMI GIORNI DEL TOUR DI ASCOLTO DELLA BOCCHINO

“Abbiamo toccato con mano entusiasmo, interesse ed approvazione del metodo di condivisione delle varie questioni sul tappeto che abbiamo deciso di proporre ancora una volta al territorio. Abbiamo avuto riscontro del buon lavoro svolto e della volontà di cittadini ed amministratori di confermare la fiducia, per la prima volta nella storia della Regione, alla Lega e al centrodestra”.

È il pensiero del consigliere regionale della Lega Sabrina Bocchino, a pochi giorni dall’inizio della prima fase del tour di ascolto nel territorio provinciale di Chieti che fino al 21 gennaio prossimo porterà l'esponente del Carroccio a confronti in circa 45 comuni e centri del Chietino “per fare il punto sulle problematiche risolte e sulle questioni sul tappeto ed affrontare le tematiche di sviluppo”. Oggi Bocchino, ricandidata alle elezioni del prossimo 10 marzo, ha incontrato cittadini ed elettori nel comune di Furci, alla presenza del consigliere comunale Maria Daniele. “Ringraziamo il consigliere Daniele e tutte le persone che sono intervenute per la sensibilità con cui sono stata accolta - spiega Bocchino -. L’affetto e la stima ricevute mi daranno ancora più forza in questa serrata campagna elettorale”.

Il 10 gennaio l’esponente del Carroccio sarà a Casoli. e l' 11 alle 19 sarà a Guardiagrele in un importante evento nella sala convegni dell’Ente Mostra, al quale interverranno tra gli altri rappresentanti delle associazioni Gs Cordigeri Volley, Amici della Piana, Teatro del Giardino e Protezione civile.

Domenica 14 il tour di ascolto toccherà i centri di Gissi e Carpineto Sinello.