Aperte le candidature alla II edizione del Premio Letterario Emily “I mille volti della violenza”:

È stato pubblicato oggi, domenica 14 gennaio, il bando per partecipare alla seconda edizione del Premio Letterario Emily “I mille volti della violenza”.

Promosso dall’Associazione Emily Abruzzo e patrocinato, per il secondo anno consecutivo, dall’Associazione Unione Nazionale Vittime (UNaVi), è possibile visionare e scaricare sia il documento che il modulo di iscrizione dal sito ufficiale del Premio www.premioletterarioemily.it e dalle relative pagine Facebook (Premio Letterario Emily) e Instagram (@premioemily). Copie cartacee potranno inoltre essere ritirate presso il Polo Bibliotecario Comunale “Raffaele Mattioli”, via Aragona n.26, 66050 Vasto (CH).

Tante le novità per un Premio che ha riscosso grande successo al suo esordio e che vanta la presentazione di questa seconda edizione presso il Senato della Repubblica (avvenuta lo scorso 12 dicembre 2023).

Nuovo è il patrocinio del Comune di Vasto (CH).

Nuova – o almeno in parte – è la composizione del Comitato Direttivo, composto da Teresa Maria Di Santo (Presidente), Paola Radaelli (Vice Presidente), Concetta Di Pietro (Segretaria), Virginio Di Pierro (Direttore Artistico), Marianna Forgione (Addetto stampa), Giovanna Palladino (Tesoriere), Valentina Jannacone (Responsabile della Comunicazione), Francesca Giarmoleo (Consigliere), Alessandro Continiello (Consigliere).

Nuova è l’aggiunta di una seconda sezione dedicata a tutti gli alunni residenti sia in Italia che all’estero o alle scolaresche che potranno presentare un elaborato di loro produzione che dovrà avere come argomento principale la violenza in tutte le sue forme e potrà essere basato su una storia vera, autobiografica o anche inventata, in lingua italiana, edita nel periodo 01.01.2021 – 15.04.2024.

“Una seconda edizione che ci entusiasma molto per la novità della sezione dedicata alle Scuole.” – ha dichiarato a riguardo la Presidente Di Santo – “E il potere educativo del libro rappresenta il punto di partenza per il successo di questa edizione”.

Nuova, infine, è la presenza di una doppia giuria: “Una Giuria di Qualità formata da componenti con profili professionali altamente qualificati in ambito letterario e culturale, esaminerà le opere finaliste che verranno scelte dalla prima selezione della Giuria Tecnica” ha spiegato il Direttore artistico Di Pierro.

La partecipazione è gratuita e i primi tre classificati, premiati durante un’apposita cerimonia di premiazione prevista per sabato 7 settembre 2024, riceveranno rispettivamente un assegno di 1000, 500 e 250 euro oltre a una targa ricordo.