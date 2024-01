Approvato il piano tariffario al Parco “Colitto”

Approvate le tariffe per il 2024 per l’utilizzo delle aeree sportive del Parco dei bambini e dello sport “Emiliana Colitto” inaugurato ai primi di gennaio nel complesso residenziale Icea. La Giunta municipale ha dato il via libera all’Associazione “Amici del Basket di San Salvo” al piano tariffario che consentirà la piena gestione degli impianti. A disposizione dell’utenza campo da tennis, campo di calcetto, campo da basket e campo da pallavolo.

“Dopo gli interventi di riqualificazione dell’area, ora diamo seguito al programma di gestione del complesso polifunzionale – commenta il sindaco Emanuela De Nicolis – che diventerà un punto aggregativo e di socialità non solo per la zona della marina. Abbiamo stabilito, nell’elaborazione del piano tariffario, ponendo attenzione verso il sociale e l’inclusione giovanile, riservando una riduzione del 40 per cento per gli under 18 per i quali, se la quadra è composta tutta da minorenni”.

Il consigliere comunale delegato allo Sport, Roberto Rossi, comunica inoltre che le aree sportive saranno destinate a essere utilizzate dalle scuole del territorio nelle ore mattutine in maniera gratuita, previo patrocinio dell’Amministrazione comunale, per lo svolgimento delle attività ludico-sportive”. Il Parco resterà aperto dalle ore 9:00 alle ore 19:00 mentre i campi saranno disponibili fino alle ore 22:30.

Per informazioni e prenotazioni tel. 331.4626431.