COMUNICATO DI TIZIANA MAGNACCA

Si avvicina la scadenza elettorale per le Regionali con il voto del 10 marzo e cresce l’impegno di Tiziana Magnacca, candidata per la lista Fratelli d’Italia a sostegno di Marco Marsilio Presidente. Dopo le aperture delle sedi elettorali dello scorso fine settimana a Vasto e Pollutri si guarda ai prossimi incontri con i cittadini.

Di Tiziana Magnacca si deve ripartire avendo ben chiari i suoi dieci anni da sindaco in difesa del territorio del vastese per un impegno che può solo continuare in un contesto legislativo più importante.

“L’incontro con gli elettori, nel cuore delle loro città, è determinante per conoscere le loro aspettative. La scelta dei rappresentanti del nostro comprensorio non può prescindere da questo passaggio. I social hanno la loro utilità, ma stringere le mani e ascoltare le persone ha un valore immenso” afferma Tiziana Magnacca. “Sarà quindi una campagna elettorale molto intensa che mi porterà a incontrare le elettrici e gli elettori in tutti i comuni della provincia per conoscere le loro aspettative per una Regione che è chiamata a riconfermare la fiducia a Marsilio che in questa consigliatura ha ben operato per lo sviluppo omogeneo dell’Abruzzo” dice la candidata Magnacca.

Inoltre è stato costituito il comitato elettorale a sostegno della candidatura di Tiziana Magnacca alle Regionali 2024 formato da uomini e donne appartenenti ai vari territori, amministratori e persone, che non rivestono alcun ruolo politico, ma che desiderano condividere un progetto di crescita della provincia di Chieti. “Occorre saper cogliere questa opportunità di ascolto di tanti giovani e meno giovani che vogliono impegnarsi in questa campagna elettorale per far sentire la loro voce per una partecipazione che deve ripartire dal basso, con il contatto diretto. C’è la voglia di confrontarsi con la richiesta impellente di garantire prosperità, stabilità e sviluppo per l’intera provincia e in particolare per tutto il territorio del vastese” conclude Tiziana Magnacca, candidata al Consiglio Regionale dell’Abruzzo.