I DIKTAT DEI MARCOVECCHIANI COMINCIANO A FARE EFFETTO, COME BEN SI COMPRENDE DAL COMUNICATO CHE PUBBLICHIAMO INTEGRALMENTE:

RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA ARAFAT, SAN SALVO POPOLARE E LIBERALE: "BENE APPROVAZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITÀ"

“Con delibera di Giunta dello scorso 29 dicembre è stato approvato uno studio di fattibilità in merito ai lavori di messa in sicurezza, miglioramento e riqualificazione di Piazza Arafat.

Esprimiamo soddisfazione poiché, come ampiamente argomentato dal consigliere Di Toro durante la seduta del consiglio comunale dello scorso 23 novembre e nelle riunioni di maggioranza, a livello di promozione turistica, Piazza Arafat rappresenta una importante porta di accesso per la nostra Città. Ogni giorno transitano al suo interno centinaia di studenti, lavoratori e turisti per i quali desideriamo migliori condizioni ospitali. Auspichiamo, dunque, che Piazza Arafat diventi un vero e proprio salotto di accoglienza per tutti i cittadini che la frequentano per i loro viaggi.”