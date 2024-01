Parliamo sempre di volontariato in termini di dare, donare o fare qualcosa per qualcuno. Difficilmente, però, ne parliamo come l’insieme di esperienze che tornano indietro a chi sceglie di fare il volontario. Ecco, in queste poche righe abbiamo provato a scrivere proprio “due parole” su quanto, il volontariato, possa essere il vero dono per un volontario.

Il verbo donare è la base su cui poggia tutta la struttura del volontariato.

Donare tempo, impegno, denaro, competenza, presenza, concretezza.

Quando c’è volontà di donare, anche una sola di queste cose, con umiltà, umanità ed empatia, in realtà non stiamo mai solo donando.

Senza nemmeno accorgercene, infatti, nel momento esatto in cui doniamo, ci prepariamo anche a ricevere indietro storie di persone, di coraggio o di rassegnazione, storie di legami e di paura. Tante emozioni, dolori, ma anche tante gioie, tanto bene e tanta forza. Riceviamo condivisione, consapevolezza, pienezza e tanto altro bene. E il bene scritto due volte non è un errore, ma una semplice verità: perché, quando si fa del bene indietro ne torna il doppio.

Un po’ come una spirale che genera quella che di solito è l’ultima a morire: la speranza.

Ecco, il volontariato riassunto in pochissime parole è proprio questo: una spirale che genera speranza.

La sesta edizione del Corso di Volontariato oncologico, organizzato dalla nostra associazione e rigorosamente gratuito, partirà il prossimo 20 gennaio 2024.

Si tratta di quattro incontri formativi e di condivisione che, in questi anni, hanno portato tante persone ad avvicinarsi al volontariato e a Lory a colori.

Siamo pronti ad accogliere nelle nostre sedi altrettante persone che con umiltà, umanità ed empatia siano pronte a donare e a ricevere bene.

Associazione Lory a colori

www.loryacolori.com

loryacolori.onlus@gmail.com

Tel . 334 3104316

Facebook : Associazione Lory a colori ONLUS