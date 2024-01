GIOVANNI IMPASTATO AL CUPELLO BOOK FESTIVAL

Il Cupello Book Festival volge al termine del suo fruttuoso percorso di promozione culturale con l’autorevole presenza di Giovanni Impastato, fondatore dalla “Casa memoria Felicia e Peppino Impastato”, fratello del martire antimafia. Lo scrittore e militante, sarà protagonista nel nostro territorio per raccontare le gesta di Peppino Impastato e offrire alla comunità il contributo di lotta alla mafia e alla subcultura di cui è portatrice, fortemente penetrata nella dimensione pubblica nazionale.

Sabato 20 gennaio, Giovanni Impastato parteciperà prima ad un convegno nell’auditorium del Liceo Artistico di Vasto alle ore 11,00 accolto da centinaia di studenti, docenti e personale scolastico. Alle ore 18,30 presenterà il suo libro “Mio fratello. Una vita con Peppino”, nella Sala del Consiglio Comunale di Cupello, dove dialogherà con l’artista e pedagogista anticamorra, Silvia Tufano. Mentre domenica 21, nella Sala Multimediale del Comune di Cupello, l’attrice e regista teatrale Giuliana Antenucci, interpreterà il monologo scritto assieme a Silvia Tufano, “Vi racconto Felicia Impastato”; a seguire la proiezione del celebre film “I cento passi”.

Un grande evento per il nostro territorio che chiude il Cupello Book Festival (le parole scritte da chi cambia il mondo), manifestazione letteraria organizzata dall’Associazione WORDS, che ha attratto centinaia di ospiti nel corso di dei mesi precedenti qualificandosi presto come una kermesse di riferimento importante per il mondo della cultura.

Appuntamento dunque, a sabato 20 gennaio alle ore 18,30 nella Sala del Consiglio Comunale di Cupello.