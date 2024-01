IL COMMISSARIO MARZELLA RICONFERMATO ALLA PRESIDENZA DELLE ASSOCIAZIONI COMBATTENTISTICHE E D'ARMA

Il commissario (rs) Matteo Marzella, presidente dell'Associazione nazionale della Polizia di Stato di Vasto, è stato rieletto all'unanimità coordinatore delle Associazioni combattentistiche e d'Arma di Vasto. L'assemblea generale si è svolta nella sede del Centro Ciampi in corso Palizzi a Vasto.

Il coordinatore Marzella ha ringraziato i presidenti delle Associazioni combattentistiche e d'Arma di Vasto, San Salvo e Petacciato per la riconferma evidenziando come il lavoro comune abbia consentito in questi anni di essere presenti alle manifestazioni che si sono svolte nel territorio.