UN RICCO POMERIGGIO DI EVENTI PER IL CARNEVALE

Martedì 13 febbraio in Piazza Rossetti dalle ore 15:00 alle 20:00 grande festa per il Carnevale. Ad annunciarlo sono il sindaco Francesco Menna e l’assessore al Turismo Licia Fioravante.

“Musica baby dance, truccabimbi, circo incantato e la tradizionale sfilata in maschera saranno - ha detto il sindaco Menna - tra gli appuntamenti previsti in occasione di una delle feste più attese dai più piccoli. Abbiamo programmato diverse iniziative in Piazza Rossetti per festeggiare all’insegna dell’allegria e del divertimento il Carnevale”.

“L’evento itinerante ideato da Loredana Eventi intende coinvolgere associazioni, scuole di danza e parrocchie cittadine per offrire un grande spettacolo. La location - ha aggiunto l’assessore Fioravante - si sviluppa nel centro storico di Vasto, a partire da Palazzo d’Avalos fino a Piazza Rossetti, dove sarà allestito il palco. Ci saranno inoltre il Mago Gaetano, Fragolino e Pachino del Circo Incantato per mini show di magia e il Mago Ares con il suo Family Show. Le allieve della scuola di danza di Anna Alekseeva “Studio Danza” con la voce solista del piccolo Giorgio che eseguirà due brani;

E’ prevista inoltre un’area dedicata ai bambini fino a tre anni con la mascotte Unicorno. Alle 18:00 saliranno sul palco I Cartoni Animali”.