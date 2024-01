Domenica 25 febbraio 2024 in visita ad Ascoli Piceno

Programma

- Partenza alle ore 7:30 dal terminal bus di Vasto con possibilità di salire lungo il percorso;

- visita guidata al centro storico di Ascoli Piceno: Piazza Arringo, Piazza del Popolo e Piazza Ventidio Basso; interno ed esterno delle chiese e delle basiliche principali; cattedrale e cripta con gli affreschi recentemente riscoperti; Polittico di Carlo Crivelli e cappella del Santissimo Sacramento con il paliotto d’argento; Battistero di San Giovanni, chiesa di Santa Maria della Carità, chiesa di San Francesco con la Loggia dei Mercanti e i chiostri maggiore e minore, Sant’Agostino e San Vincenzo e Anastasio; Ponte romano augusteo (di Solestà) e Ponte Di Cecco.

- pranzo libero o con prodotti tipici ascolani (costo 25 euro);

- rientro a Vasto alle ore 20:30.

Costi

- Viaggio e visita guida dell’intera giornata: euro 45 per i soci, euro 50 per i non iscritti ad Italia Nostra;

- eventuale pranzo a base di prodotti tipici ascolani da definire, con menu che verrà comunicato in seguito (costo 25 euro).

Prenotazioni

vasto@italianostra.org

cell. 3483576711 (anche tramite WhatsApp)

Informazioni sui luoghi