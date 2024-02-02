I TARALLUCCI DI CASALBORDINO A SANREMO

I TARALLUCCI ARTIGIANALI DI ERICA BUCCIARELLI, TITOLARE DI CUORE DI ZUCCHERO, SARANNO DEGUSTATI NELLE CENE DI GALA DI SANREMO NELL'AMBITO DEI MENU' ABRUZZESI CREATI DALLA CHEF ALBA MARTE, CHE COL SUO STAFF RAGGIUNGERA' LA NOTA CITTADINA LIGURE, FIN DA DOMENICA.
I TARALLUCCI SONO STATI CONSEGNATI ALLA CHEF DA ERICA NELLA MATTINATA DI VENERDI' 2 FEBBRAIO ALLA PRESENZA DEL SINDACO FILIPPO MARINUCCI, DEL VICE SINDACO CARLA ZINNI E DELL'ASSESSORE ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE PAOLA BASILE. LA QUALE SI E' DETTA MOLTO ORGOGLIOSA CHE I VIP ED I PARTECIPANTI ALLE CENE DI GALA NELLA SETTIMANA DI SANREMO POSSANO DEGUSTARE I BUONISSIMI TARALLUCCI PRODOTTI A CASALBORDINO CHE DIVENTANO ANCHE VEICOLO DI PROMOZIONE TURISTICA POICHE' FANNO CONOSCERE OLTRE I NOSTRI CONFINI L'APPREZZATA LOCALITA' ADRIATICA.
ALLA CERIMONIA DI CONSEGNA PRESENTE ANCHE IL SOCIOLOGO ORAZIO DI STEFANO CHE HA SOTTOSCRITTO, INSIEME ALLE AUTORITA', LA PERGAMENA CON CUI SONO STATI CONFERMATI AL NOTO TARALLUCCIO PRODOTTO DA CUORE DI ZUCCHERO I REQUISITI DI TOPICITA' OSSIA L A SUA APPARTENENZA FORTEMENTE IDENTITARIA ALLA COMUNITA' CASALESE.
Foto di Costanzo d'Angelo