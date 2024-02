Domenica 4 febbraio alle ore 17.30 presso la sede elettorale in Corso Garibaldi n.82 si terrà la presentazione della candidatura dell'assessora Paola Cianci alle prossime elezioni regionali nella lista "Abruzzo Insieme - D'Amico Presidente".

Insieme a lei saranno presenti il Sindaco Francesco Menna, il Commissario per la ricostruzione ad Ischia Giovanni Legnini, il coordinatore di Sinistra per Vasto Mario Enrico Testa e il Consigliere Comunale Francesco del Viscio.





"Sarà un'occasione - commenta la candidata Paola Cianci - per parlare di come l'Abruzzo deve cambiare, degli obiettivi da raggiungere affinché ciò avvenga e per condividere insieme questa nuova avventura elettorale"