ALLA BIT DI MILANO LA RISERVA DI PUNTA ADERCI CONQUISTA I NUMEROSI VISITATORI

Alla Borsa Internazionale del Turismo a Milano c’è anche Vasto. All’evento organizzato per coinvolgere e soddisfare sia i viaggiatori che gli operatori del settore, a rappresentare la nostra Città c’è l’assessore al Turismo Licia Fioravante.

“Alla BIT, nello spazio della Regione Abruzzo, grande risalto promozionale per la Riserva di Punta Aderci che con una gigantografia in cui è rappresentata la sua bellezza ha catturato l’attenzione dei numerosissimi visitatori. Il nostro territorio - ha detto l’assessore Fioravante - è sempre più al centro della curiosità dei turisti ed ora più che mai avvertiamo l’esigenza di incrementare la promozione.

Importante il dialogo con i tanti operatori turistici presenti in fiera sui quali si riflettono in modo diretto gli effetti della promozione in atto. Sono loro i veri protagonisti del settore, sono loro che devono accogliere e coccolare i visitatori in arrivo e fare in modo che abbiano di noi un ottimo ricordo. Siamo una città in crescita da ogni punto di vista e anche questi eventi aiutano a promuovere il territorio e a fare squadra con gli altri Comuni, Provincia e Regione. La rete costruita con associazioni, comitati, GAL, DMC sta funzionando e consentirà di raccogliere ulteriori frutti”.