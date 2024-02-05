INIZIATA L'AVVENTURA A SANREMO CON CHEF ALBA MARTE

C'E' ANCHE IL TRIGNO.NET AL SEGUITO DELLA CHEF ALBA MARTE (PROCLAMATA DI RECENTE PRODUTTRICE TOPICA COL SUGO DI BRODETTO ALLA VASTESE), DELLA CHEF KATIA BASTONNO (ANCH'ESSA DA TEMPO NELL'APTM) E DI CUOCHI E COLLABORATORI CHE PREPARERANNO LE CENE DI GALA CON LE TOPICITA' ABRUZZESI E MOLISANI NELLA CITTADINA LIGURE DURANTE LA SETTIMANA DEL FESTIVAL DELLA CANZONE ITALIANA.
DI SEGUITO ALCUNE FOTO SCATTATE DA COSTANZO D'ANGELO E LA PRIMA VIDEOINTERVISTA, CUI NE SEGUIRANNO ALTRE NEI PROSSIMI GIORNI. SEGUITECI