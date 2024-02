Alla Paolucci di Vasto corsi gratuiti di pallamano con il tecnico federale Carlos Mario Mungo

Dopo le mattine di sport sono iniziati presso il "Nuovo Polo San Gabriele" le attività pomeridiane di pallamano per il progetto ministeriale "scuola attiva junior". Grazie a questo progetto al quale l'IC1 Vasto aderisce ormai da oltre 5 anni, gli studenti della scuola secondaria di primo grado potranno provare gratuitamente le attività di pallamano, gestite dal tecnico federale Carlos Mario Mungo per ben tre pomeriggi la settimana fino alla sosta Pasquale. Gli studenti potranno dunque conoscere le peculiarità di uno sport in continua ascesa presso la nostra cittadina e non solo, conclusa questa prima fase avranno la possibilità di cimentarsi nell'ambito dello stesso progetto anche con le attività di tennistavolo.

La scuola secondaria di primo grado "R. Paolucci" del Comprensivo 1 di Vasto continua, inoltre, le attività del centro sportivo studentesco grazie al quale i propri studenti possono prepararsi per le prossime tappe dei campionati studenteschi che certamente vedranno protagonisti gli allievi del comprensivo.

Un ringraziamento speciale per questa e tutte le altre attività va alla Dirigente Scolastica Prof.ssa Eufrasia Fonzo ed ai suoi collaboratori, all'ente organizzatore Sport e Salute, alla A.S.D. Pallamano Vasto, ai collaboratori scolastici, ai colleghi e soprattutto a famiglie e studenti che come sempre partecipano con grande entusiasmo a tutte le attività organizzate dal dipartimento di scienze motorie e sportive.