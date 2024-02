Festa di Carnevale in Pediatria con la Ricoclaun

Grande divertimento oggi pomeriggio alla Pediatria dell’Ospedale di Vasto con l’arrivo dei clown Ricoclaun: Eric, Sampei, Buondì, Gioia, Pisolo e Pallino. Sono arrivati carichi di buste per preparare in quattro e quattr’otto una vera festa di Carnevale. Le mamme, i bambini ricoverati e il personale sanitario hanno scelto la mascherina preferite tra quelle classiche, quelle di animali o quelle più moderne e in base al colore hanno scelto il colore della carta crespa con cui con grande velocità e competenza sono stati realizzati vestiti lunghi, decorati da cinte, fiocchi e gioielli adesivi. Il tutto allietato dalla musica della cassa, della chitarra e tantissimi palloncini.

Gli occhi di tutti, dei bambini, delle mamme, delle infermiere, delle dottoresse e soprattutto i nostri erano pieni di meraviglia per come il reparto in pochissimo tempo si era colorato di emozioni, divertimento, condivisione e gioia, così come è ogni festa di Carnevale.