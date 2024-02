PER SABRINA BOCCHINO IL 10 MARZO CI SARÀ UN SECONDO STORICO MANDATO DEL CENTRODESTRA

"Che alle elezioni regionali del 10 marzo prossimo avremo la certificazione della cavalcata vincente e del trionfo della Lega e del centrodestra guidato dal presidente, Marco Marsilio, ne ho conferma tutti i giorni nell'entusiasmante tour di ascolto tra i comuni, piccoli e grandi, del mio collegio elettorale, la provincia di Chieti, dove cittadini ed amministratori si mostrano motivati e decisi a dare la spinta determinante per il secondo storico mandato della nostra coalizione, chiamata a terminare l'ottimo lavoro fatto in cinque anni per cambiare volto e modernizzare l'Abruzzo".

Così il consigliere regionale della Lega Sabrina Bocchino, ricandidata nel collegio della provincia di Chieti, commentare le tante tappe del tour di ascolto che ha superato i 60 centri del territorio provinciale. Ieri Bocchino ha inaugurato i comitati elettorali di Francavilla al Mare e Casoli, ed incontrato i cittadini di Bucchianico in un evento organizzato dal coordinatore cittadino della Lega giovani, Mattia D'Onofrio.

"Ringrazio tutti per la stima , la fiducia e il calore che mi state facendo sentire ogni giorno, questo mi dà molta forza e determinazione, oggi si sono presentate le liste ed è partita ufficialmente la campagna elettorale, siamo lanciati verso la vittoria”, spiega ancora l'esponente del Carroccio, per cinque anni componente dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale abruzzese.

Oggi Bocchino ha fatto tappa a Canosa Sannita e Monteodorisio. Domani sarà ancora a Casoli e poi a Pollutri.