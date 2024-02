MUSICA E SPETTACOLO IN PIAZZA ROSSETTI PER IL CARNEVALE

Tutto è pronto per il Carnevale a Vasto che prevede per domani Martedì 13 febbraio in Piazza Rossetti dalle ore 15:00 alle 20:00 un ricco programma. Ad annunciarlo sono il sindaco Francesco Menna e l’assessore al Turismo Licia Fioravante. “Per l’appuntamento più amato dai bambini sono tante le iniziative previste nel centro storico: musica baby dance, truccabimbi, circo incantato e la tradizionale sfilata in maschera e tanto altro, - ha detto il sindaco Francesco Menna - una grande festa all’insegna del divertimento”.

“Sul palco che sarà allestito in Piazza Rossetti - ha aggiunto l’assessore Licia Fioravante - saliranno il Mago Gaetano, Fragolino e Pachino del Circo Incantato per mini show di magia, le allieve della scuola di danza di Anna Alekseeva “Studio Danza” con la voce solista del piccolo Giorgio che eseguirà due brani. Per i bambini fino a tre anni ci sarà la mascotte Unicorno. Alle 18:00 saliranno sul palco “I Cartoni Animali”.