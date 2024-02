Per Paola Cianci vanno sospesi i pedaggi sulla A14 nel tratto Pescara – Vasto Sud

In merito all’annosa questione dei cantieri sulla A14 nel tratto Pescara – Vasto Sud è intervenuta Paola Cianci, candidata vastese alle elezioni regionali per la lista Abruzzo Insieme che sostiene Luciano D’Amico.

La dichiarazione:

“ I lavori di adeguamento della A14 sul tratto Pescara-Vasto Sud vanno ormai avanti da anni, sono convinta che l’investimento per l’adeguamento e la messa in sicurezza della tratta sia necessario ed è ben accolto da tutti, ma bisogna anche dire che per tantissimi cittadini quei lavori significano disservizi, code e ritardi che si protraggono per anni interi.

A pagarne le conseguenze sono principalmente le centinaia di pendolari che ogni giorni fanno questo pezzo di strada per andare a lavoro e poi rientrare a casa.