INAUGURATO IL CENTRO POLIFUNZIONALE DI POLLUTRI

Il Centro Polifunzionale costituirà un importante punto di aggregazione a livello locale, in cui svolgere attività di natura sociale e culturale, un punto di riferimento per tanti cittadini, fruibile al meglio per il territorio. Un grazie di cuore per l'organizzazione della serata alla famiglia Pepe, alla sezione Avis Pollutri , a Cantine San Nicola e a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dell'evento. Grazie al parroco don Gianni Di Felice, alla poetessa Marianna Della Penna per la dedica al nostro Paolo e agli Ispettori Ambientali Pollutri per la presenza. Grazie ai sindaci che hanno partecipato alla cerimonia: Filippo Marinucci (Casalbordino), Daniele Carlucci (Scerni), Nino Di Fonso (Torino di Sangro), Mimmo Budano (Villalfonsina, attuale presidente dell'Unione dei Miracoli).