Questo Ã¨ quanto rimasto della pineta della zona industriale di San Salvo

Arap e Comune hanno autorizzato Enel a tagliare centinaia di piante. Anziché ammodernare e interrare la linea elettrica vecchia e obsoleta hanno scelto la via più breve, tagliare le piante e quelle rimaste le hanno storpiate. Ancora una volta hanno sacrificato il bene pubblico un patrimonio ambientale dell'intera collettività a vantaggio di pochi.

Tutto questo è avvenuto in un silenzio assordante da parte di tutti. Ciò che non sono riusciti a fare in passato l'ho hanno fatto ora. Complimenti.