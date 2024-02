Evento elettorale di Tiziana Magnacca a San Salvo Marina

Palazzetto dello Sport di San Salvo Marina gremito da centinaia di persone per sostenere la campagna elettorale di Tiziana Magnacca, candidata al Consiglio regionale d’Abruzzo, alla presenza del presidente Marco Marsilio, nel giorno del suo compleanno con tanto di torta, che ha pochi dubbi “che sarai al mio fianco in Regione nei prossimi cinque anni. Sono orgoglioso e felice di aver creato un rapporto con lei di fiducia e di amicizia”.

In prima fila i sindaci Claudia Fiore (Roccaspinalveti), Mimmo Budano (Villalfonsina), Lino Giangiacomo (Fresagrandinaria) e Gianfranco D’Isabella (Carunchio).

E non poteva dare miglior benvenuto il sindaco di San Salvo Emanuela De Nicolis dicendo grazie a Tiziana Magnacca per l’impegno politico e amministrativo a servizio della città per i cinque anni da consigliere di minoranza, due legislature da sindaco e ora meno di due anni al suo fianco come presidente del Consiglio comunale “mettendoci dedizione, costanza e impegno, rinunciando anche a tanti momenti importanti della tua famiglia a servizio degli altri riuscendo con la tuta elezione a sindaco di San Salvo a rompere il tetto di cristallo dando speranza a noi donne per essere sempre a servizio degli altri facendo squadra perché insieme si vince”.

Un filmato ha ricordato alcuni dei passaggi più importanti dell’esperienza da sindaco di Tiziana Magnacca con un applauso scrosciante a Giorgia Meloni quando nel 2012 venne a San Salvo per sostenerne la campagna elettorale di quanti “si mettono a disposizione degli altri la propria disponibilità e professionalità in un tempo nel quale si crede che si debba scappare dalla politica mentre qualcuno ha il coraggio di metterci la faccia” facendo “gioco di squadra anche quando non fanno parte del suo partito”.

Introdotto dalla voce di Luciano Pavarotti dall’aria “Nessun dorma” dalla Turandot, il senatore Sigismondi si è detto emozionato a essere qui e “a vedere come campagna dopo campagna elettorale Tiziana ringiovanisce e noi dobbiamo continuare a farla correre perché fa bene a questa terra. Non è vero che tutti i politici sono uguali perché alcuni di loro con la tenacia, la competenza e l’esperienza sono in grado di cambiare le cose. E Tiziana fa parte di questa categoria di politici basta vedere i risultati ottenuti in questa città a beneficio di tutto il territorio. E’ stato un sindaco illuminato e tutte queste competenze non devono rimanere chiuse all’interno del confine comunale e devono avere un orizzonte più ampio come quello regionale. Con Tiziana è una garanzia, lo dimostra la sua passione in tutto quello che fa, e farà sicuramente parte della squadra di Marzo Marsilio per continuare a far crescere l’Abruzzo”.

Marsilio, interrotto da ripetuti applausi, ha in sintesi ripercorso il lavoro svolto in questi 5 anni a servizio “della mia grande famiglia d’Abruzzo. La vostra presenza e il vostro affetto in questo palazzetto così pieno, sono la dimostrazione della vostra vicinanza e del vostro apprezzamento per il lavoro sin qui svolto. Per Tiziana parlano i fatti. Sono qui per testimoniare quanto è stato importante per l’Abruzzo e per me Tiziana Magnacca come sindaco e ora dopo di lei Emanuela De Nicolis dimostrando la capacità di governare consentendo la crescita e lo sviluppo di questa città con una cultura di diversa da quella delle precedenti amministrazioni sapendo realizzare e completando le incompiute. Sono qui per testimoniare la mia vicinanza a Tiziana, una persona schietta che dice quello che pensa, che 5 anni fa quando mi accolse ed ebbe a dirmi che questa cosa che vieni da fuori non mi piace. Ti metto alla prova e vedete come è andata a finire”.

Il riferimento del presidente Marsilio alla grande incompiuta dell’autoporto colmata con Amazon frutto “del filo diretto del presidente Regione e del sindaco di San Salvo ha consentito in soli quindici giorni di trasformare quel luogo abbandonato di dare lavoro a centinaia di persone in maniera diretta e migliaia in quello indiretto”. L’impegno del governo regionale e del Comune di San Salvo per la Pilkington e che ha visto per la Denso l’attenzione del presidente del Consiglio Giorgia Meloni nella sua visita a Tokio in queste sue ultime settimane

E poi l’accordo di Coesione e sviluppo firmato con il Governo per investimenti da 1.250 milioni di euro per le infrastrutture, la sanità, la portualità abruzzese con l’attenzione al porto di Punta Penna. Lo sblocco della rete ospedaliera sbloccando l’iter del nuovo ospedale da Vasto “con l’impegno di Meloni e del ministro Schillaci” con l’approvazione del progetto, firmato l’accordo di programma e stanno partendo le gare d’appalto. La costa dei trabocchi, l’arrivo del Giro d’Italia “e mi auguro che il governo torni a finanziare la variante che il sindaco di Vasto ci ha fatto perdere, un’opera strategica per la viabilità di questo territorio”.

Tiziana Magnacca ha iniziato il suo discorso con la vicinanza dei presenti chiedendo un minuto di silenzio per l’operaio abruzzese Luigi Coclite deceduto in un cantiere a Firenze.

Il primo ringraziamento per l’amica e sindaco De Nicolis che ha raccolto l’eredità di dieci anni di amministrazione e ai sindaci del territorio che hanno fatto squadra consentendo l’arrivo di Amazon nell’area industriale di San Salvo quando qualcuno voleva invece impedirne l’apertura per dirottare la piattaforma altrove.

“Partiamo da questo palazzetto dove non abbiamo abbandonato e lasciato soli i cittadini durante la pandemia attivando il punto di vaccinazione. Qui è nata la speranza dopo il buio della paura per ripartire a tornare alla normalità” ha iniziato il suo intervento la candidata al Consiglio regionale per Fratelli d’Italia.

“Si riparte forti del lavoro sin qui svolto per guardare al domani con nuove certezze. Ora è il nostro momento, come dodici anni, con un solo obiettivo dimostrare ancora una volta di essere capaci di amministrare in Regione per la crescita dell’intero territorio. Dobbiamo essere il valore aggiunto per Marco Marsilio per mettere in evidenza la bellezza e la forza del nostro comprensorio e dell’intera provincia di Chieti che si distingue nel settore industria, nel turismo e nell’agricoltura”.

“Siamo gli uomini e le donne che, provenendo da famiglie semplici con i calli alle mani, hanno fatto grande San Salvo, Vasto, la provincia di Chieti e l’Abruzzo. Da qui, da questo palazzetto, tutti insieme iniziamo a muovere i nostri passi, i nostri pensieri e le nostre idee con Marco Marsilio con una sola direzione l’Abruzzo per il benessere con la memoria di quanto oltre sessant’anni fa hanno trasformato questo lembo di regione fatta di pastori e agricoltori raccogliendo le sfide della modernità accogliendo tutti. Siamo eredi di quella politica e di quegli uomini. Non si può tornare indietro”.

Infine ha concluso Tiziana Magnacca: “Questo lembo d’Abruzzo ora deve far sentire la sua voce. Vi invito a scegliere con il cuore, perché il cuore suggerisce ciò che è buono, ma di farlo anche con la testa, perché la testa suggerisce di fare ciò che è giusto, e di farlo utilizzando il metodo del merito per compiere quella rivoluzione culturale in Abruzzo che pone alla base della scelta la meritocrazia per una ventata di freschezza in Consiglio regionale”.