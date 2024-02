PIENONE A GUARDIAGRELE PER L' INAUGURAZIONE DELLA SEDE DI SABRINA BOCCHINO

"Quella della Lega è una squadra unita e coesa, la grande partecipazione e l'affetto sincero delle tante persone che ci sostengono e ci danno fiducia è la dimostrazione che il lavoro fatto fin qui è stato riconosciuto e apprezzato. Ora avanti con ancora più determinazione con l'obiettivo di rappresentare la seconda forza all'interno della coalizione di centrodestra".

Pienone Guardiagrele all'inaugurazione, in via Roma 55, del comitato elettorale del consigliere regionale Sabrina Bocchino, ricandidata con la Lega alle elezioni in programma il 10 marzo in Abruzzo, dopo la presentazione dei candidati della lista per la provincia di Chieti: oltre a Bocchino, Fabrizio Montepara, Nicola Argirò, Carmela Carfone, Mario Colantonio, Donato Amedeo Di Campli, Romina Di Cretico, Rocco Paolini. Hanno partecipato, tra gli altri, l'europarlamentare Aldo Patriciello, l'onorevole Alberto Bagnai, il commissario per la provincia di Chieti Maurizio Bucci, il segretario cittadino Evelina Odorisio.

"L'inaugurazione di una nuova sede è sempre un momento emozionante e poter contare sulla presenza di tanti elettori e simpatizzanti è davvero importante. Abbiamo ribadito, come sempre, che l'unione fa la forza - sottolinea Bocchino - e che nel nostro partito non c'è spazio per personalismi. Un messaggio arrivato forte e chiaro ai cittadini che hanno ormai imparato a conoscerci e a vederci sempre presenti sui territori, raccogliendo le loro istanze che sono alla base della nostra azione politica".

"Quella di ieri è stata una giornata fruttuosa e molto significativa, cominciata con un incontro a Paglieta e terminata a Guardiagrele, confrontandoci su progetti e visioni che riguardano le nostre aree interne e la nostra meravigliosa costa. Grazie all'esperienza maturata in questi anni e alla validità degli ambiziosi progetti che abbiamo intenzione di continuare a portare avanti, potremo conquistare un secondo mandato e garantire la necessaria continuità al governo di centrodestra", conclude Bocchino.