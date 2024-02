NELLE AREE VERDI DELLE SCUOLE VASTESI 48 NUOVE PIANTINE GRAZIE AL PROGETTO ETHOSLAND

Ieri pomeriggio sono state messe a dimora presso le aree verdi delle scuole cittadine di Vasto 48 piantine. L’iniziativa dal titolo Ethosland nasce da un accordo tra il Comune di Vasto e l’azienda Alla Vigna per conto del soggetto promotore Ethos e del Centro Commerciale del Vasto. Sono stati piantumati lecci e platani presso le scuole Peluzzo (n.12), Ritucci Chinni (n.8), Incoronata (n.4), San Lorenzo (n.2) e Spataro (n.22). Alla cerimonia erano presenti il sindaco di Vasto Francesco Menna , l’assessore all’Ambiente Gabriele Barisano, il consigliere comunale Nicola Di Stefano, il direttore del centro commerciale del Vasto e centro commerciale Lanciano Mariasoccorsa Coccia e alcune insegnati.

“Accogliamo sempre con grande gioia le iniziative o proposte di aziende e cittadini che decidono di investire risorse - ha detto il sindaco Francesco Menna - per l’acquisto di piante da mettere in spazi pubblici. E’un gesto molto importante e non scontato che testimonia l’attaccamento al verde pubblico”.

“Il coinvolgimento di soggetti privati nelle politiche di forestazione urbana diventa strategico - ha concluso l’assessore Gabriele Barisano - perché consente di sensibilizzare l’opinione pubblica nei confronti dell’importanza degli spazi verdi”.