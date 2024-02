A VASTO CORSI GRATUITI AGLI ULTRASESSANTACINQUENNI PER IL CORRETTO USO DEL TELEFONINO

Il prossimo primo marzo inizierà un ciclo di appuntamenti gratuiti per tutte le persone dai 65 anni in poi interessati ad utilizzare lo smarthphone. Quattro incontri, di circa 60 minuti che consentiranno ai partecipanti un semplice e pratico utilizzo del telefonino, dalla registrazione dei contatti, l’invio di messaggi, l’utilizzo del canale whatsApp e tanto altro grazie alla disponibilità dei ragazzi Clan “Shalom” del gruppo scout dell’AGESCI Vasto1.

“In più occasioni - ha evidenziato il sindaco Francesco Menna- incontrando i cittadini over 65 ho notato che avevano grandi difficoltà a registrare i numeri in rubrica e a compiere piccole operazioni con lo smarthphone. Ho pensato quindi che non sempre figli o nipoti hanno il tempo o la pazienza per queste azioni pertanto ho valutato con l’assessore Nicola Della Gatta l’opportunità di organizzare un breve corso. Sono certo che sarà di grande aiuto ma soprattutto consentirà a molti di interagire meglio con i familiari e amici, grazie alla messaggistica istantanea o alle video chiamate”.

“Sarà possibile promuovere la formazione digitale degli anziani, offrendo un corso gratuito di base che mira a trasmettere conoscenze teoriche e pratiche utili a un utilizzo corretto e sicuro dei dispositivi digitali. Un’opportunità da non perdere - ha aggiunto l’assessore all’Inclusione Nicola Della Gatta -per tutti coloro che desiderano utilizzare i dispositivi con sicurezza e autonomia. Iniziativa fortemente voluta dall’assessorato all’Inclusione sociale per ridurre l’isolamento degli anziani”.

Per frequentare il corso non è necessaria l’iscrizione, ma basterà partecipare agli incontri in programma ogni venerdì dalle 16.00 alle 17.00 nella sala Consiliare in Municipio.