Andrea Iannone riparte alla grande

Riparte forte Andrea Iannone nella sua prima gara ufficiale dopo la lunga squalifica. Il pilota vastese sale sul podio, per il terzo posto conquistato nella prima prova del circuito mondiale 2024 della Superbike in Australia sul tracciato di Phillip Island, in un debutto dominato dagli italiani.

Podio tutto italiano, infatti, con la vittoria di Nicolò Bulega (Aruba.it Racing Ducati), il secondo posto di Andrea Locatelli (Pata Prometeon Yamaha) ed il terzo di Iannone con la Ducati del team GoEleven. Altre due gare sono in programma nella giornata di domenica in terra australiana, poi, nel calendario il prossimo appuntamento sarà nel fine settimana 22-24 marzo in Catalunya, a Barcellona.