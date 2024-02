Domenica 17 marzo 2024 visita ad Ostuni e a Delia, la piÃ¹ antica mamma del mondo

Domenica 17 marzo 2024 nel centro storico di Ostuni e nei luoghi di Delia, la più antica mamma del mondo





Programma

- Partenza alle ore 6:45 dal terminal di Vasto con possibilità di salire lungo il percorso;

- visita guidata Parco archeologico e naturalistico di Santa Maria D'Agnano;

- pranzo libero o con prodotti tipici;

- visita guidata al centro storico di Ostuni ed al Museo Archeologico delle Civiltà preclassiche;

- rientro a Vasto alle ore 21:00.





Costi

- Viaggio e visita guidata: euro 50 per i soci, euro 55 per i non iscritti ad Italia Nostra;

- Ingressi ai musei: 5 euro (gratis per i docenti);

- Ristorante: euro 25.





Menu pranzo

Primo: Foglie d’ulivo dello Chef (grandi cavatelli di pasta verde) con funghi misti, capocollo e mandorle a scaglie.

Secondo: Arrosto al forno glassato con vellutata di verdure e contorno di patate.

Dolce della casa.

Vino, acqua e caffè.