Qatar del cupellese Luca Boschetti approda nella Capitale

Il suggestivo corner espositivo per presentazioni di libri e opere d’arte del Tartarughe Bar e Bottega di Piazza Mattei, a Roma, sarà la cornice che ospiterà – giovedì 29 febbraio alle ore 18:30 – la presentazione del libro Qatar. L’anomalia di un mondo estraneo, scritto dal politologo cupellese Luca Boschetti ed edito da Nulla Die.

Moderato da Francesco Maria Bonifazi e con la partecipazione di Matteo Bonazzi (ricercatore di Mondo Internazionale G.E.O.), l’autore parlerà del suo saggio che si qualifica come “una disamina storica e politica su una porzione di mondo che l'Occidente affronta esclusivamente attraverso il filtro economico e finanziario”: il Qatar, “terra di mille contraddizioni e di estremo fascino millenario, dalla storia ricca e articolata. Dal periodo coloniale all'indipendenza, fino ai vari ruoli assunti nello scacchiere internazionale, questa regione misteriosa viene attraversata da molteplici cambiamenti che in parte riflettono il mondo circostante. Un libro utile per scoprire i limiti e le virtù di questa terra lontana, fondamentale per carpirne la sua essenza”.

Dopo il battesimo letterario “in terra natìa”, a Cupello, avvenuto il 28 ottobre scorso nell’ambito del Cupello Book Festival (kermesse culturale organizzata dall’Associazione di promozione culturale Words), Luca Boschetti - classe 1985, Dottore in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali che ha collaborato con il Prof. Matteo Pizzigallo, docente di Politica Internazionale (allievo di Aldo Moro) - è pronto a presentare fuori Regione il suo volume, frutto di un intenso percorso di ricerca sul Qatar attraverso le tradizioni.

“Vorrei ringraziare Matteo Bonazzi, ricercatore esperto di politica internazionale, Francesco di Domenico, proprietario del bar che ci ospiterà e autore del libro “Un cuore in sospeso” che ha creduto in me, Francesco Maria Bonifazi e la casa editrice Nulla die” ha dichiarato lo scrittore cupellese.