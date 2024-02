Il Viceministro Edmondo Cirielli in Abruzzo a sostegno di Prospero e Zinni

Il 29 marzo alle ore 18;30, presso l’Hotel Miramare di Torino di Sangro i candidati di Fdi Francesco Prospero e Carla Zinni incontreranno simpatizzanti ed elettori insieme al Viceministro degli Affari Esteri Edmondo Cirielli e al Coordinatore Regionale di Fdi Sen. Etel Sigismondi.

“Siamo onorati che il Viceministro abbia scelto di venire qui in Abruzzo a presenziare un nostro evento”- affermano i candidati Prospero e Zinni “Una presenza significativa per noi e per la nostra coalizione, che ci investe di entusiasmo e responsabilità.”

All’incontro, aperto al pubblico, si discuterà di impresa, sviluppo del territorio e sostegno al Made in Italy, alla presenza di tanti amministri locali. I candidati invitano tutti a partecipare.