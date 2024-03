Anna Bosco incarica i legali per denunciare chi ha messo in rete il video per screditarla

”Sul web e sui canali stanno circolando anche in questa campagna elettorale video costruiti artificialmente per intimidirmi e umiliarmi. L’obiettivo? Screditarmi e screditare le donne, per poterle spingere fuori dalle posizioni di rilievo della sfera pubblica. Continuiamo ad essere colpite come donne, perché ritenute bersaglio facile e debole.

Non è goliardia. Non è uno scherzo, come dice chi minimizza, e non fa ridere, perché è il prodotto di una subcultura maschilista, retrograda e sessista che non va promossa, ma combattuta ogni giorno. Nonostante la vuota retorica di molti sulle politiche di genere, le donne in politica vengono etichettate e riempite di offese a sfondo sessista e misogino.

Ho dato mandato ai miei legali di sporgere denuncia rispetto ai contenuti video che stanno circolando via web”.