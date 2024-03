Il Lions Club San Salvo per "La Prevenzione in primo piano".

Il 20 e il 27 febbraio il Lions Club San Salvo si è visto impegnato in due giornate di Screening Medico rivolto a tutti gli alunni di 1^ elementare.

Circa 150 i bambini visitati nelle scuole di San Salvo, grazie anche alla collaborazione dei medici Maria Teresa Viggiano (dentista) Carlo De Luca (otorino) e Germana Battista (ortottista).

Una tra le più belle iniziative Lions che ha come obbiettivo non solo quello di garantire visite mediche importanti e fondamentali per tutti i bambini ma anche quello di sensibilizzare le famiglie alla prevenzione sulla salute.

La Presidente Lions Palombo Romina,a nome di tutto il Club, ringrazia i medici per la collaborazione e i Dirigenti Scolastici Annarosa Costantini e Vincenzo Parente per aver aderito con grande entusiasmo al progetto Medica Day.