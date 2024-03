10 anni fa Adrilog ha colto l'opportunità di riportare sul territorio abruzzese le competenze e l'esperienza di professionisti del settore logistico in grado di gestire grandi realtà complesse. Una logistica di valore attrae player di valore

«Adrilog nasce per dare un’opportunità al nostro territorio di avere un’azienda che si occupasse di logistica partendo dall’Abruzzo, mutuando esperienze pluriennali in contesti nazionali e traducendole in un progetto che mettesse al centro le persone, la loro competenza, il rispetto delle leggi e una ricerca continua di efficienza e qualità da tradurre in servizio per i nostri clienti», racconta Luca Mazzali, presidente di Adrilog.

La condivisione del l'esperienza dei 10 anni di Adrilog, nasce dalla volontà di contagiare con il buon fare, poichè presupposti validi e gestione virtuosa possano innescare un'ottimistica visione di prospettiva per i business e l’ambiente in cui gli stessi impattano.

Adrilog ha così coinvolto in un Talk dal titolo 'Esperienza & Prospettiva per una logistica di valore: 10 anni di Adrilog', i testimonial del le tappe salienti della storia della Cooperativa Benefit, chehanno ricalcato i valori alla base del suo successo.

Presso la sede della CCIAA Chieti - Pescara, il Pala Becci al Porto Turistico di Pescara, il Presidente Luca Mazzali, il Cda di Adrilog, i clienti, i soci, i professionisti e gli amici tutti di Adrilog – così come da sempre vengono chiamati tutti coloro che hanno sostenuto il fare della Cooperativa - hanno celebrato la prima decade di attività preoccupandosi di creare una memoria per il territorio e le sue persone.