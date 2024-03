La nostra Costa dei Trabocchi di tutti, e non solo di pochi, sarà il teatro naturale di un evento che valorizza i valori della sostenibilità, della partecipazione, dello sport, dell'enogastronomia della Provincia di Chieti. Grazie a Legambiente Abruzzo per questa idea virtuosa che quest'anno coinvolgerà gli istituti scolastici della Provincia, tra cui una delle nostre eccellenza della formazione specialistica superiore come l'Istituto Agrario di Scerni.