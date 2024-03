BOSCHETTI BLOCCA EVENTUALI VOTI DI CENTROSINISTRA VERSO LA MAGNACCA

Quando ho chiamato il segretario del Pd locale per fare un caffè con lui, non avevo immaginato che volesse usare anche questo nostro mezzo per “bloccare” (in senso letterale) qualsiasi voto del centrosinistra verso “la candidata di Fratelli d’ Italia”. Ma tant’è, come ben si comprende dall’ intervista che rilanciamo qui sotto.

Antonio Boschetti ha fatto un ragionamento composito e determinato, partito dalla sua rinuncia a candidarsi in favore di Silvio Paolucci ed approdato alla prospettiva di alternativa comunale con la riproposizione della candidatura a sindaco di Fabio Travaglini. Ovviamente per il concretizzarsi di questa prospettiva è necessario che non si ripeta quanto è accaduto sette anni fa, allorquando Tiziana Magnacca (da candidato sindaco al per il suo secondo mandato) arrivò al 67%, coi voti anche di elettori del centrosinistra.

A detta del segretario locale del Pd, quella anomalia, già corretta alle ultime comunali (in cui il centrosinistra è arrivato ad avere gli stessi voti del centrodestra: solo 117 in meno), non si ripeterà: il centrosinistra non farà scappare alcun il voto in favore della candidata locale.

Anzi, Boschetti, facendo un elegante “in bocca al lupo” a Nicola Argirò (l’altro candidato sansalvese di centrodestra) si è augurato che “se proprio San Salvo dovesse esprimere un consigliere regionale è meglio che sia lo stesso Argirò”. Che siede in minoranza contro la Giunta De Nicolis – Magnacca…come lo stesso Boschetti.

Ecco il video: